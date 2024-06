Ligue des champions : « L’histoire parle pour le Real »

Qui du Borussia Dortmund ou du Real Madrid repartira avec la Coupe aux grandes oreilles ? La réponse tombera ce samedi soir à l’issue de la finale de la Ligue des champions de football. Ce match, prévu dans l’emblématique stade londonien de Wembley, oppose deux équipes bien différentes. D’un côté se dresse le récent champion d’Espagne, habitué du rendez-vous avec 5 titres lors des 10 dernières éditions et qui court après un 15e sacre. En face de ce mastodonte se trouve Dortmund, à la peine en championnat et qui a su déjouer les pronostics pour rallier la finale. Une affiche surprenante, qui n’est toutefois pas jouée d’avance selon l’ancien international suisse, Johan Djourou : « Je m’attends à un match serré et tactiquement très intéressant. Dortmund a su bien défendre et n’a par exemple pas encaissé face à Paris. »