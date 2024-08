La longue tradition du vélo à Bassecourt

Une qualité reconnue

L’initiative émane de deux jeunes hommes de Bassecourt. Camille Piquerez et Georges Rebetez fabriquent leurs premiers cadres de vélos en 1924. Ce sont eux qui fondent ensuite plusieurs sociétés qui emploieront au total plus de 200 personnes dans le village vadais dans les années 40. Entre les années 20 et les années 60, la bicyclette est un moyen de locomotion très répandu, souligne François Rebetez, qui précise qu’il est utilisé pour aller faire les courses, travailler aux champs et pour les déplacements d’ordre privé. A l’époque déjà, il y a plusieurs gammes qui vont du vélo militaire, bon marché, robuste et pratique, au fameux Aero-Stella, un modèle qui a fait la renommée de l’industrie du deux-roues à Bassecourt. Ce dernier avait été présenté comme représentatif du design suisse d’avant-garde à l’exposition nationale à Zurich en 1939. Les différentes entreprises vadaises ont d'ailleurs déposé plusieurs brevets pour différentes pièces de vélo. /mle