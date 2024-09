Les chiffres de l’asile ont explosé en 4 ans dans le Jura

À la demande du député UDC Alain Koller, l’État jurassien a dressé un bilan condensé des chiffres de la politique d’asile depuis 2020. L’élu agrarien demandait, via une question écrite, un état des lieux local en s’inquiétant des chiffres en forte hausse au niveau fédéral. Sans surprises, le nombre de migrants et les coûts de ces arrivées ont fortement augmenté dans le Jura ces quatre dernières années.





Quasiment 800 migrants de plus qu’en 2020

Le nombre de migrants a bondi de près de 68% depuis l’année 2020. En effet, 1’929 personnes étaient prises en charge par l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) cet été, soit quasiment 800 de plus que quatre ans plus tôt, principalement depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie déclenchée en début d’année 2022. Plus de 400 de ces personnes disposent cependant d’un permis B de plus de 5 ans ou d’un permis C, et ne relèvent plus de la loi de l’Asile, mais sont encore suivies par l’AJAM. Logiquement les coûts liés à l’asile ont aussi pris l’ascenseur depuis 2020 : 11,8 millions de francs restaient à charge du canton en 2023 (chiffre encore provisoire), soit 3,7 millions de plus qu’en 2020, ce qui représente une hausse de 45%.





Un poste dédié au sein de de l’administration cantonale ?

En revanche, hormis l’AJAM, « aucune autre ressource au sein de l’administration cantonale n’est spécifiquement dédiée à l’accueil de la population relevant du domaine de l’asile », selon le Gouvernement. La majorité des autres cantons disposent d’un poste de « Délégué à l’asile et aux réfugiés ». Cette fonction est actuellement assurée dans le Jura par le directeur de l’AJAM, mais le Gouvernement étudie la possibilité de transférer cette fonction au sein de l’État. /jpi