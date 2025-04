Dépoussiérage de printemps au PCSI

À six mois des élections cantonales, pour lesquelles deux candidats PCSI se profilent au Gouvernement, le Parti chrétien-social indépendant a décidé de faire peau neuve. Logo épuré, site internet remodelé et surtout un programme politique clarifié et dépoussiéré, fruit de trois ans de réflexions et de plus de 300 propositions de militants et sympathisants. « Cela donne un programme en 20 points qui répond en quelques secondes à la question : le PCSI, c’est quoi ? C’est un peu la carte de visite du parti. Pour approfondir ces points, un programme plus étendu de près de 40 points est développé sur notre site », explique Quentin Haas, président du groupe parlementaire PCSI.