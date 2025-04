Le Centre Jura avec cinq candidats au Gouvernement

Le Centre Jura a déterminé sa stratégie en vue des élections cantonales de l’automne prochain. Le parti va lancer une liste à cinq candidats pour le Gouvernement. La décision a été prise mercredi soir lors d’un congrès qui a réuni 120 membres. Le Centre Jura entend ainsi garantir « l’équilibre entre les districts et représenter les sensibilités politiques du parti ». Le comité directeur va s’atteler dès ce jeudi à définir les cinq noms qui figureront sur la liste et qui seront soumis à l’approbation d’un nouveau congrès prévu le 21 mai prochain. Le Centre Jura entend garder ses deux sièges au Gouvernement et maintenir sa députation au Parlement. /comm-fco