« Café des Arts » : Matisse à la Fondation Beyeler

C'est une exposition exceptionnelle à plus d’un titre qui vient de s'ouvrir à la Fondation Beyeler. « Matisse - invitation au voyage » réunit plus de 70 œuvres majeures du peintre français du 20e siècle. C’est « la première fois depuis près de 20 ans qu’une grande rétrospective dédiée à Matisse est présentée en Suisse et dans l’espace germanophone », se réjouit le commissaire de l’exposition Raphaël Bouvier. Cette rétrospective plonge le visiteur dans la diversité et l'évolution du travail du peintre, figure de l'art moderne. « Le visiteur aura une impression très vaste de tout le travail de Matisse », confirme Raphaël Bouvier, l’exposition mêlant peinture, sculpture et papier découpé. « On a travaillé quatre ans, il a fallu beaucoup de temps pour obtenir ces prêts. C’est aussi l’une des expositions les plus coûteuses que l’on n’ait jamais organisée à la Fondation », ajoute le commissaire. L'exposition « Matisse - invitation au voyage », est à voir à la Fondation Beyeler à Riehen jusqu'au 26 janvier. /mmi