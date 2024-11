Une « bonne année » en matière de champignons

La saison des champignons touche à sa fin dans la région. Le contrôle des récoltes sera, par exemple, fermé dimanche à Delémont. Les quantités cueillies cette année ont globalement été plus importantes que l’an dernier. Si les chiffres définitifs ne sont pas encore connus, Pierre-Alain Lapaire, contrôleur officiel de champignons, parle d’une « bonne année » qui n’est toutefois pas exceptionnelle. Quelque 700 paniers ont été contrôlés dans la capitale jurassienne contre moins de 300 l’an dernier. « Par rapport aux autres années, la saison a été concentrée sur octobre et début novembre. Il a fait chaud longtemps et les arbres ont d’abord tiré l’eau du sol pour eux. Quand les pluies sont arrivées, tout est sorti en même temps », explique le spécialiste.