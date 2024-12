90% d’infractions lors de la pause d’un radar à Lucelle

C’est un radar qui a fait mouche. Le 31 octobre, la police cantonale jurassienne a posé sa machine à Lucelle. Le récapitulatif mensuel, transmis mi-novembre, désigne le site avec une étoile rouge, ce qui représente le taux d’infractions le plus élevé de ces statistiques. En fait, 90,17% des conducteurs dépassaient la limitation de vitesse. Ce radar était installé de 5h50 à 9h. Pendant cette tranche horaire, 234 véhicules ont été contrôlés et 211 dépassaient la vitesse autorisée. La machine était placée au poste de douane, qui était désert ce matin-là. La vitesse maximale est de 20 km/h, comme partout en Suisse lorsque se dresse le panneau rond cerclé de rouge et noté Zoll / Douane.

Une centaine de personnes ont reçu une amende d’ordre. Les autres, soit 109, ont été dénoncés à la justice pour avoir dépassé de plus de 15 km/h la vitesse autorisée. Si le dépassement est de 25 km/h et plus, le Ministère public considère en général que c’est un délit qui est inscrit dans le casier judiciaire et qui est sanctionné par une peine pécuniaire. La police cantonale jurassienne, qui refuse de commenter la pose d’un radar, nous a encore informés que la vitesse maximale enregistrée ce matin-là était de 65 km/h. /ncp