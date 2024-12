Un premier long-métrage Jean-Vital Joliat

Jean-Vital Joliat revient à ses racines. Le réalisateur jurassien qui vit désormais au Québec aura l’occasion de voir son premier long-métrage, « Roger, mon frère », être diffusé à la Grange ce dimanche. A travers ce documentaire, il aborde la délicate thématique des proches aidants des personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer. « C’est un documentaire très intimiste, où les protagonistes sont ma grand-mère et mon grand-oncle. J’ai donc filmé dans le quotidien ma grand-mère qui par véritable amour fraternel s’est occupée de son frère. On parle avant tout de la démence, mais aussi du don de soi, de la nostalgie et des souvenirs », explique le Jurassien d’origine.