Le raton laveur arrive aussi dans le Jura

« Mais on ne peut pas faire grand-chose pour le freiner dans sa progression, imaginer des barrages nuirait aux autres espèces locales. On est plutôt dans la réaction et on invite le citoyen à nous signaler la présence du raton laveur pour mettre en œuvre des mesures de capture ». L’individu capturé l’été dernier dans les environs de Delémont a justement été signalé par un particulier après avoir causé divers désagréments. Il a ensuite été euthanasié. /jpi