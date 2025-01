Impact Tennis se réorganise et lance des réflexions d’avenir

« Il n’y a pas beaucoup d’alternatives possibles. On a une structure importante avec une bonne centaine d’enfants. Les autres centres ne pouvaient pas accueillir une aussi grande quantité d’élèves et de cours. On a donc dû abandonner la moitié des cours et se concentrer sur les joueurs les plus engagés et les plus prometteurs », regrette Julien Gunzinger, responsable d’Impact Tennis. De plus, le futur centre qui remplacera la Croisée des Loisirs ne comptera plus que trois terrains de tennis, notamment pour faire de la place au padel, discipline en vogue.







« Le tennis n’est pas à son avantage actuellement. Pour y remédier, il faut unifier les clubs »

L’occasion pour Julien Gunziger de lancer une réflexion d’avenir à grande échelle sur la disponibilité des structures, mais aussi sur l’essoufflement constaté de la discipline. « On remarque en Suisse et plus largement en Europe que le tennis est un sport vieillissant, concurrencé par le padel, les adhérents sont de moins en moins nombreux et les compétitions moins fournies. Bref, il y a un ensemble de paramètres qui font que le tennis n’est actuellement pas à son avantage. La seule façon d’y remédier, c’est de parvenir à unifier les clubs pour faire une structure avec une taille critique suffisante pour professionnaliser sa gestion », expose Julien Gunzinger qui évoque des mutualisation et rationalisation de structures et de coûts avec une telle fusion.