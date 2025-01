Coline Serreau à l’honneur à Porrentruy

Porrentruy s’apprête à accueillir une artiste hors norme. Dès le 18 février, la cité des Princes-Evêques deviendra le terrain de jeu de Coline Serreau. L’actrice, réalisatrice et scénariste française sera à l’honneur lors de quatre rendez-vous culturels mis sur pied par le Centre culturel du district de Porrentruy (CCDP) en collaboration avec Tribunes Baroques et Cinémajoie. Le public pourra ainsi découvrir l’artiste à travers deux de ses films, « La Crise » et « La Belle Verte », projetés à Cinémajoie, une pièce de théâtre, « La belle histoire de Coline Serreau » qui sera jouée à l’Inter, ainsi qu’une comédie musicale baroque, « Tirann’amor », mélange entre musique ancienne et modernité, mise en scène par Coline Serreau et jouée par l’ensemble « Je-ne-Scay-quoy ». C’est d’ailleurs cette collaboration qui est à l’origine du projet, comme l’explique la directrice artistique du spectacle, Cécile Mansuy. La musicienne a fait appel à Coline Serreau pour mettre en scène le spectacle proposé par Tribunes baroques qu’elle était en train d’imaginer. « Je lui écrit un mail et elle a répondu 5 heures plus tard » sourit Cécile Mansuy. C’est cette collaboration qui a provoqué l’étincelle.