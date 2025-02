Une station de recharge tape à l’œil

Sur le papier, le projet de la Confédération sonnait bien : « un arbre solaire ». C’est une société zougoise qui avait décroché la timbale en obtenant le droit de construire une station de recharge sur l’aire de repos de Mavalau, à l’ouest de Porrentruy. L’Office fédéral des routes a d’ailleurs commandé d’autres types d’installations à Fastned sur l’A16 et ailleurs. Ainsi en décembre, tout un chacun a pu découvrir l’épanouissement de ce très grand portique muni de panneaux photovoltaïques et mettant à disposition quatre bornes. Si en plein jour, la construction n’est pas des plus discrète. La nuit, elle devient tape à l’œil !

J’imaginais même, naïvement, que c’était une guirlande de Noël, mais quand la déco dépasse le mois de février, ça devient de mauvais goût. Même le château de Porrentruy fait pâle figure, face à la station de recharge. Ce grand W, le logo de Fastned, se voit ainsi loin à la ronde, dès la sortie de la ville de Porrentruy direction la plaine de Courtedoux. Tel un rapace déployant ses longues ailes pour happer les derniers insectes tentant de survivre à la pollution lumineuse, car il est là le problème. Les collectivités publiques, tout comme les privés, font des efforts pour rendre la nuit plus sombre. Des efforts sapés par quelques-uns.