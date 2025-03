Jean-Rémy Chalverat honoré à Moutier

Jean-Rémy Chalverat range sa baguette. Après 50 ans passés à la direction de la Sainte-Cécile de Moutier, d’abord comme sous-directeur, puis comme directeur, il a décidé de passer le témoin. L’homme de 68 ans a été honoré dimanche lors de la messe à l’église Notre-Dame de la Prévôté.

C’est à 18 ans que Jean-Rémy Chalverat est nommé sous-directeur de la Sainte-Cécile de Moutier. Le directeur de l’époque lui a demandé s’il serait d’accord de lui donner un coup de main et de devenir sous-directeur de la chorale. « Je n’ai pas osé dire non, mais je n’ai pas dit oui non plus », explique-t-il. Jean-Rémy Chalverat apprendra plus tard par la presse que la Sainte-Cécile de Moutier a tenu son assemblée générale et l’a nommé sous-directeur à cette occasion.

C’est donc un peu par hasard que l’ancien maire de la ville intègre la chorale. Un hasard heureux puisque c’est là qu’il y rencontre la femme qui deviendra son épouse.