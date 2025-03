Du solaire pour Lachat SA à Asuel

Lachat SA se lance dans un vaste projet solaire sur son site d’Asuel. Elle souhaite installer plus de 1'000 panneaux photovoltaïques durant l’année en cours avec pour objectif de produire de l’électricité. La surface concernée se monte à environ 2'000 m2. L’entreprise familiale active dans la production de bétons ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour réaliser sa propre grande installation solaire. Elle a donc décidé de passer par une plateforme de financement participatif mise en place par startup Solarify. Le projet qui verra le jour à Asuel est devisé à près de 665'000 francs. Le financement est ouvert aux particuliers et aux entreprises. Les investisseurs pourront bénéficier des revenus issus de la vente d’électricité. L’installation des panneaux – 1'097 au total - devrait démarrer d’ici fin avril – début mai et concernera trois bâtiments situés sur le périmètre de la carrière de la Malcôte. Le projet comporte plusieurs avantages pour Lachat SA. Il permettra à l’entreprise d’économiser 182 tonnes de CO2 par an. L’électricité produite par les panneaux représente l’équivalent de la consommation de 110 foyers. Elle sera consommée par l’entreprise à hauteur de 68%. Le reste sera injecté dans le réseau. La startup Solarify a déjà réalisé plus de 100 projets de ce type en Suisse pour des investissements de 20 millions de francs. /comm-fco