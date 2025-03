Des échanges pour montrer l’utilité de l’allemand

Les uns parlent suisse-allemand, les autres français, mais ils devaient collaborer dans les ruelles de Delémont. Des élèves jurassiens et bâlois se sont retrouvés ce mardi dans le cadre d’un programme d’échange entre les deux cantons. Au programme, un jeu de piste qui consistait en un rallye-photos avec le défi pour les élèves de se comprendre entre voisins bâlois et jurassiens. Une initiative pour favoriser l’apprentissage des langues « et faire prendre conscience que l’on n’apprend pas seulement l’allemand parce que l’école nous y oblige, mais se rendre compte à quoi cela peut nous servir dans la vie et qu’en faisant 15 minutes de train on arrive dans une ville où l’on ne nous comprend pas si on ne parle pas la langue », explique Shani Périnat, enseignante d’une classe de 8e année à Courrendlin.