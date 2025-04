Bénéfice conséquent pour l’Église réformée jurassienne

L’Église réformée jurassienne a clôturé ses comptes en bénéfices pour l’année 2024. Réunis en assemblée générale samedi à Porrentruy, les membres ont validé un excédent record de 245'555 francs, une somme nettement supérieure au bénéfice de 21'920 francs enregistré l’année passée. « Cette situation s’explique en grande partie par une contribution des impôts des personnes morales plus conséquente que prévue de plus de 120'000 francs et des charges salariales moins importantes, de plus de 60'000 francs. », communique l’Église réformée. La somme a été attribuée à des fonds de réserve et à divers dons.

L’Église réformée jurassienne a également supprimé l’article 12 de l’ordonnance qui stipulait que les pasteurs devaient occuper la cure de la paroisse qu’ils officiaient. Cette décision a été prise notamment en raison de « l’augmentation des temps partiel, au travail en région ainsi qu’aux différentes situations personnelles ». L’Assemblée a voté la suppression de l’article à une courte majorité, avec de nombreuses abstentions. /comm-age