Une doline attire l’attention à Réclère

À Réclère, un trou est apparu dans un champ et suscite la curiosité. La cavité d’environ 5 m de diamètre et d’une profondeur de 2,5 m s’est formée au milieu d’un champ situé dans le secteur des grottes. L’agriculteur qui exploite la parcelle de Haute-Ajoie a constaté le phénomène en décembre dernier, a-t-il affirmé à RFJ. La doline s’est vraisemblablement créée en raison du relief karstique du sous-sol de la région qui aurait provoqué l’effondrement du terrain. Selon Gaël Comment, géologue et collaborateur scientifique à Jurassica, « le phénomène est connu ». C’est ainsi que la région compte de nombreuses grottes. « Le Jura est une région calcaire. Les eaux de pluie s’infiltrent et provoquent des fissures dans la roche », explique Gaël Comment. /mmi