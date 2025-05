Les armoiries de Moutier comme emblème du quatrième district

Les armoiries de la ville Moutier ressemblent fortement à celles de l’ancien district, ce qui a facilité la décision des autorités. En effet seuls quelques détails comme la croix du Christ au-dessus de la porte et la présence de briques distinguent les deux bannières. Le Conseil-exécutif de Berne souligne « le caractère symbolique et l’attachement des communes et populations de l’ancien district de Moutier à leurs armoiries historiques, encore utilisées dans certaines circonstances ». Ce choix s’inscrit aussi dans la continuité des pratiques du Jura puisque les trois districts arborent déjà les armoiries de leur chef-lieu. /comm-mlm