Du soleil levant jusqu’en Ajoie

C’est une délégation venue de loin qui a arpenté les rues de Porrentruy et St-Ursanne. Quelques membres du comité Les plus beaux villages du Japon ont été invités à découvrir les deux communes ajoulotes les 18 et 19 mai, sur invitation d’un membre du comité au niveau suisse. Ces cinq personnes, qui se trouvaient auparavant en Alsace pour l’assemblée de la Fédération mondiale, ont ainsi dégusté une fondue à St-Ursanne, pris un apéro à l’Hôtel de Ville de Porrentruy et visité quelques lieux du Circuit secret. De quoi ramener de beaux souvenirs helvétiques au Japon. /ncp