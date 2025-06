Célien Milani et Nicolas Steullet nommés à la co-présidence du Centre culturel de la Prévôté

Le Centre culturel de la Prévôté (CCMP) a élu Célien Milani et Nicolas Steullet en tant que co-présidents lors de l’assemblée générale du 16 juin dernier. Ils succèdent à Marie-Christine Coullery qui s’est retirée après neuf ans à la tête du comité, dont une année et demie passée seule à la barre. Ce choix « confirme sa volonté d’étudier la mue du CCPM en un lieu culturel destiné à la jeunesse ». En effet, les deux hommes sont impliqués dans les milieux de la culture pour les jeunes, via entre autres, les ateliers de théâtre scolaires, la Troupe des Jeunes du Théâtre du Jura, les camps Coordination Jeune Public ou encore le festival Espacestand.

Les deux co-présidents entendent donner un nouvel élan au CCMP. « Avec l’arrivée de Moutier dans le canton du Jura, le changement d’animatrice et de présidence, nous avons senti que c’était le moment opportun pour donner un nouveau souffle au Centre culturel », confie Nicolas Steullet. Célien Milani explique : « Les discussions avec l’Office de la culture, mais aussi avec le Service de l’enseignement et les institutions liées à la culture jeunesse sont encourageantes ; la création d’un comité de pilotage pour penser cette nouvelle structure a été accueillie favorablement ». /comm-mlm