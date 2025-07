Un nouvel écart se creuse entre Moutier et la Couronne

Une métamorphose

Avec les plus de 400 jeunes en plus, l'AJR deviendra le plus grand centre d'animation jeunesse du jura bernois, et ce, dès 2026. « Il nous faudra une plus grande structure », estime Pierre-Alain Basso, animateur responsable de l'AJR. L’association est déjà à la recherche d’un nouveau minibus en plus de celui qu’elle possède déjà. Il lui faudra aussi engager du personnel supplémentaire pour atteindre 300 employés sur les 240 actuels. L’AJR tente aussi de mettre la main sur un local dans une des communes prévôtoises.





Plus de moyens

Qui dit nouveaux enjeux dit également plus de moyens. « Les nouvelles communes auront des prestations spécifiques. Pour nous ce qui est important, c’est de n’enlever aucune prestation sur les communes déjà membre de l’AJR. Ce n’est pas un transfert de charge, mais tout a bien été réfléchi pour pouvoir proposer du plus à l’ensemble des communes », explique l’animateur responsable. Actuellement, l’association compte 19 activités mobiles proposées sur l’ensemble de l’année. En 2026, avec le véhicule et le personnel supplémentaire, les animations seront plus nombreuses et les communes actuelles toucheront une visite supplémentaire. /mbe