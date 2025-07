Le village de Coeuve est le théâtre d’un incendie conséquent ce jeudi soir. La plateforme AlertSwiss a émis une alarme vers 20h30. Elle indique que le sinistre « provoque un fort dégagement de fumée et répand une forte odeur très désagréable ». Selon la police cantonale jurassienne, une exploitation agricole est la proie des flammes. La population est invitée à ne pas se rendre dans la région touchée et à fermer les portes et les fenêtres. /alr





Développement suit