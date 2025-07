La passion des instruments anciens

Aux Médiévales, Dagobert n’est pas simplement musicien. Il partage aussi ses connaissances avec le public, joue, explique, et permet aux plus jeunes de s’essayer à quelques instruments.





L’impressionnante vielle à roue et la corne mystérieuse

L'exposition du Cloître de la Collégiale met en avant les inventions, c'est le thème de cette année. Témoin emblématique du savoir-faire et de l’ingéniosité médiévale, la vielle à roue est peut-être l’instrument phare présenté par Dagobert. « C’est un peu le clou du spectacle. C’est un instrument qui permet de faire vibrer jusqu’à 6 cordes à la fois grâce à une roue. C’est un instrument de rue qui a beaucoup de puissance et qui joue fort. Il a beaucoup de succès. Pour acquérir une vielle à roue, c’était toute une aventure, se souvient-il. Elles ont toutes un son différent. Je les ai toutes essayées avant de revenir à la première. »

À côté de cet insturment emblématique du Moyen Âge se trouve un autre objet beaucoup plus mystérieux : une corne de vache dans laquelle des trous ont été percés. « C’est une corne qui vient d’Australie. Je l’ai vue dans un stand de flûtes celtiques. Je l’ai essayée et j’ai trouvé cela absolument fou et c’est devenu la coqueluche du public. » /tna