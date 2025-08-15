Une plongée dans 50 ans de passion

Voilà 50 ans qu’Yves Riat « sévit » dans le monde de l’art. Le galeriste de Chevenez mène avec ...
Voilà 50 ans qu’Yves Riat « sévit » dans le monde de l’art. Le galeriste de Chevenez mène avec passion son métier. Depuis jeudi, une nouvelle exposition s’est ouverte avec les Coups de cœur de Courant d’art.

Yves Riat revient sur 50 ans de carrière. Le galeriste de Chevenez a verni jeudi soir une nouvelle exposition : Les Coups de cœur de Courant d’art. Confronté à des problèmes de santé, l’Ajoulot de 77 ans ne pouvait pas se lancer dans un nouveau projet d’ampleur. Mais « l’idée a mûri de montrer ce qu’il y avait dans la galerie et je me suis rendu compte qu’il y avait suffisamment de dépôt pour que je puisse monter une expo », précise Yves Riat. Les œuvres accrochées proviennent de ses habitués : « je dirais que c’est un peu mon écurie ! » Parmi eux, Yves Riat cite notamment Antoni Tapies, dont une quarantaine de gravure inédites sont à découvrir.

Yves Riat : « C’est démentiel ! »

En jetant un coup d’œil sur les murs de l’ancienne grange rénovée, l’homme au caractère bien trempé mesure le chemin parcouru. « Ce n’est pas moi qui ai fait ça ! », sourit Yves Riat, ébahi devant l’ampleur de la tâche accomplie. Il confie avoir peut-être « la folie des grandeurs ». « Je suis vraiment très fier d’un lieu tel que celui-là. Et j’espère qu’il va perdurer. C’est fragile parce que qui va reprendre ? » A 77 ans, l’habitant de Chevenez, appuyé par l’association Courant d’art, pense à l’avenir de la galerie. /ncp


 

