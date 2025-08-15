Une plongée dans 50 ans de passion

Yves Riat revient sur 50 ans de carrière. Le galeriste de Chevenez a verni jeudi soir une nouvelle exposition : Les Coups de cœur de Courant d’art. Confronté à des problèmes de santé, l’Ajoulot de 77 ans ne pouvait pas se lancer dans un nouveau projet d’ampleur. Mais « l’idée a mûri de montrer ce qu’il y avait dans la galerie et je me suis rendu compte qu’il y avait suffisamment de dépôt pour que je puisse monter une expo », précise Yves Riat. Les œuvres accrochées proviennent de ses habitués : « je dirais que c’est un peu mon écurie ! » Parmi eux, Yves Riat cite notamment Antoni Tapies, dont une quarantaine de gravure inédites sont à découvrir.