Une plongée dans 50 ans de passion

Yves Riat revient sur 50 ans de carrière. Le galeriste de Chevenez a verni jeudi soir une nouvelle exposition : Les Coups de cœur de Courant d’art. Confronté à des problèmes de santé, l’Ajoulot de 77 ans ne pouvait pas se lancer dans un nouveau projet d’ampleur. Mais « l’idée a mûri de montrer ce qu’il y avait dans la galerie et je me suis rendu compte qu’il y avait suffisamment de dépôt pour que je puisse monter une expo », précise Yves Riat. Les œuvres accrochées proviennent de ses habitués : « je dirais que c’est un peu mon écurie ! » Parmi eux, Yves Riat cite notamment Antoni Tapies, dont une quarantaine de gravure inédites sont à découvrir.
Yves Riat : « C’est démentiel ! »
En jetant un coup d’œil sur les murs de l’ancienne grange rénovée, l’homme au caractère bien trempé mesure le chemin parcouru. « Ce n’est pas moi qui ai fait ça ! », sourit Yves Riat, ébahi devant l’ampleur de la tâche accomplie. Il confie avoir peut-être « la folie des grandeurs ». « Je suis vraiment très fier d’un lieu tel que celui-là. Et j’espère qu’il va perdurer. C’est fragile parce que qui va reprendre ? » A 77 ans, l’habitant de Chevenez, appuyé par l’association Courant d’art, pense à l’avenir de la galerie. /ncp