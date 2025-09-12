La décharge Celtor à Tavannes s'agrandit

Les travaux de préparations ont débuté l'année dernière. La nouvelle route devrait ouvrir au troisième trimestre 2026.

Après cela, les étanchéifications des futurs compartiments pourront commencer. Deux nouveaux compartiments de stockage sont aussi prévus. Ils contiendront des matériaux inertes (matériaux non pollués, ou très légèrement, provenant des entreprises de construction de la région) et des mâchefers déferraillés (cendre et autres résidus d'incinérations de déchets urbains).

Béat Gerber, directeur de Celtor, note l'augmentation des déchets non-recyclables : « Il faut voir Celtor comme la solution pour ces éléments qui doivent être mis en décharge. ». « C'est une possibilité pour déposer ces déchets à un endroit contrôlé et sûr", ajoute-t-il.

Autre aspect important de ce chantier: l'impact environnemental, souligne Yann Rindlisbacher. Progressivement, les espaces terminés seront reboisés par la Fondation créée par Celtor. Le côté nord-est sera une priorité, en créant une barrière forestière pour les habitants du Fuet, afin de minimiser l'impact visuel sur la décharge.