La décharge Celtor à Tavannes s'agrandit

La route cantonale entre Tavannes et Bellelay sera déplacée de 900 mètres. Une fois terminée, elle traversera la décharge actuelle. "Il y a des difficultés relativement importantes, il faut tenir compte de tassements différentiels, de l'environnement et la décharge doit continuer son exploitation pendant cette construction », détaille Yann Rindlisbacher, membre de la direction du bureau d'assistance ATB SA.
Yann Rindlisbacher : « C'est n'est pas anodin comme travaux ».
Les travaux de préparations ont débuté l'année dernière. La nouvelle route devrait ouvrir au troisième trimestre 2026.
Après cela, les étanchéifications des futurs compartiments pourront commencer. Deux nouveaux compartiments de stockage sont aussi prévus. Ils contiendront des matériaux inertes (matériaux non pollués, ou très légèrement, provenant des entreprises de construction de la région) et des mâchefers déferraillés (cendre et autres résidus d'incinérations de déchets urbains).
Béat Gerber, directeur de Celtor, note l'augmentation des déchets non-recyclables : « Il faut voir Celtor comme la solution pour ces éléments qui doivent être mis en décharge. ». « C'est une possibilité pour déposer ces déchets à un endroit contrôlé et sûr", ajoute-t-il.
Autre aspect important de ce chantier: l'impact environnemental, souligne Yann Rindlisbacher. Progressivement, les espaces terminés seront reboisés par la Fondation créée par Celtor. Le côté nord-est sera une priorité, en créant une barrière forestière pour les habitants du Fuet, afin de minimiser l'impact visuel sur la décharge.
Yann Rindlisbacher : « Nous devons tenir compte de l'environnement ».
Après plus de douze ans d'analyse, le permis de construire pour cette extension a été validé en 2022. Le projet devrait se dérouler en quatre étapes et s'étendre jusqu'en 2065. Les travaux d'extension de la décharge, de remise en état et de compensation écologique devraient s'élever à 55 millions de francs. /los