« Action » ouvre ses portes à Courrendlin

« Action » a ouvert ses portes jeudi matin au Courrendlin Centre. La chaîne de magasin venue des Pays-Bas propose différents produits à bas prix, comme des articles de papeterie, de bricolage, de ménage ou des jouets. Déjà présent de l’autre côté de la frontière à Delle, il s’agit du sixième magasin « Action » à s’implanter en Suisse. Environ 450 personnes ont déambulé dans les rayons entre 8h et 11h30 jeudi matin, selon le responsable des ventes Thomas Pfister. Décoration, vaisselle, produits de nettoyage ou de beauté figurent entre autres dans les sacs des clients. « Je pense qu’on peut trouver tout ça ailleurs mais ce qui est surtout très attirant, c’est le prix » déclare une cliente qui avoue n’avoir pas de grands moyens.