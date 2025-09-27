Les meilleurs produits du terroir suisse médaillés

Le Concours suisse des produits du terroir a remis ses récompenses vendredi soir à Delémont ...
Le Concours suisse des produits du terroir a remis ses récompenses vendredi soir à Delémont. Un boucher jurassien a reçu le prix de l’excellence pour sa terrine.

La remise des médailles s'est déroulée en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin et des autorités cantonales jurassiennes et vaudoises. (Photo : Jonas Lüthi.) La remise des médailles s'est déroulée en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin et des autorités cantonales jurassiennes et vaudoises. (Photo : Jonas Lüthi.)

Ils étaient plus de 1'100 produits élaborés par plus de 300 producteurs de toute la Suisse en lice : après un mois de dégustation, les 200 jurés ont décerné les médailles aux meilleurs produits du terroir vendredi soir à Delémont. A l’occasion du Concours suisse des produits du terroir, qui fête ses 20 ans, la cérémonie de remise des médailles s’est tenue en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. Seuls cinq producteurs ont reçu la récompense suprême, le prix de l’excellence, dont un Jurassien, la boucherie St-Hubert au Noirmont qui a proposé sa terrine « L’automnale ». Le prix de l’innovation a été décerné à un producteur du canton de Vaud, invité d’honneur, l’entreprise Herbula Viola de Chavornay pour son sirop de feuilles de figuier. Neuf produits jurassiens se sont vus remettre une médaille d’or : le nectar de damassons de la Société d’arboriculture de Glovelier, les casarecce à l’épeautre de la ferme des Tilleuls, la Damassine AOP 2022 et 2024 de Rolf Lobsiger, la saucisse d’Ajoie IGP de la boucherie-charcuterie Domon, le gâteau aux damassons de la boulangerie-pâtisserie Aubry, la tomme chèvre-échalote de l’association Broquet-Leuenberger, le Taignon de la fromagerie des Franches-Montagnes et donc la terrine « L’automnale » du Noirmont, aussi prix de l’excellence. Jusqu’à dimanche, Courtemelon accueille le marché de produits du terroir. Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel de la manifestation. /mmi 


Actualisé le

 

