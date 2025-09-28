Votations fédérales : les résultats en direct

Suivez sur cette page les votes sur les deux objets fédéraux soumis au peuple ce dimanche  ...
Suivez sur cette page les votes sur les deux objets fédéraux soumis au peuple ce dimanche : l’impôt immobilier et l’e-ID.

Les Suisses se prononcent ce dimanche sur deux objets fédéraux. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.) Les Suisses se prononcent ce dimanche sur deux objets fédéraux. (Photo : KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.)

La population suisse se prononce ce dimanche 28 septembre sur deux objets fédéraux : l’abolition de la valeur locative et la loi sur l’identité électronique. Les résultats et les réactions au niveau fédéral sont à suivre ci-dessous au fur et à mesure du dépouillement :


 

