Il est à nouveau possible de voir à distance la météo au sommet du Chasseral. Une nouvelle webcam est désormais opérationnelle. Elle a été installée provisoirement sur la terrasse de l’hôtel-restaurant. Le gérant l’indique ce jeudi. Des négociations sont en cours pour dénicher un emplacement définitif. La précédente webcam a été retirée par Swisscom le 1er janvier. Pour l’heure, la vue propose un panorama à 180 degrés vers le sud. Le but est de pouvoir trouver un endroit donnant une vue à 360 degrés, précise Elias Vogt, le propriétaire de l’établissement. /comm-msc
Une nouvelle webcam au Chasseral
Le propriétaire de l’hôtel-restaurant situé au sommet a installé un nouvel appareil après le ...
RFJ
