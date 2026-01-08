Une nouvelle webcam au Chasseral

Le propriétaire de l’hôtel-restaurant situé au sommet a installé un nouvel appareil après le ...
Une nouvelle webcam au Chasseral

Le propriétaire de l’hôtel-restaurant situé au sommet a installé un nouvel appareil après le retrait, le 1er janvier, de celui de Swisscom. Il cherche encore un emplacement définitif.

La vue de la nouvelle webcam au Chasseral. (Photo : capture d'écran hotel-chasseral.roundshot.com) La vue de la nouvelle webcam au Chasseral. (Photo : capture d'écran hotel-chasseral.roundshot.com)

Il est à nouveau possible de voir à distance la météo au sommet du Chasseral. Une nouvelle webcam est désormais opérationnelle. Elle a été installée provisoirement sur la terrasse de l’hôtel-restaurant. Le gérant l’indique ce jeudi. Des négociations sont en cours pour dénicher un emplacement définitif. La précédente webcam a été retirée par Swisscom le 1er janvier. Pour l’heure, la vue propose un panorama à 180 degrés vers le sud. Le but est de pouvoir trouver un endroit donnant une vue à 360 degrés, précise Elias Vogt, le propriétaire de l’établissement. /comm-msc


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un geste solidaire des élèves bruntrutains en faveur de Crans-Montana

Un geste solidaire des élèves bruntrutains en faveur de Crans-Montana

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:16

Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Des classes dédiées aux élèves à besoin particulier

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:42

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:03

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:36

Articles les plus lus

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:33

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:36

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:03

Une nouvelle webcam au Chasseral

Une nouvelle webcam au Chasseral

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:42

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 11:55

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:33

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Lister le personnel des ONG à Gaza, « ça contrevient aux principes humanitaires »

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:36

« Chaud Devant » : Ignace Berret

« Chaud Devant » : Ignace Berret

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 15:03

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Citoyens Responsables Jura ressort du bois

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 11:55

À la pompe, le porte-monnaie respire

À la pompe, le porte-monnaie respire

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 11:58

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Du ski dans l’Arc jurassien ce week-end, mais pas pour long

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 14:33

Stéphane Theurillat et Raphaël Ciocchi seront à Martigny ce vendredi

Stéphane Theurillat et Raphaël Ciocchi seront à Martigny ce vendredi

Région    Actualisé le 08.01.2026 - 16:11