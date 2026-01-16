« Le monde en cause » : l’hydroélectricité menacée au Brésil

Le réchauffement climatique va fortement diminuer la production des centrales hydroélectriques ...
Le réchauffement climatique va fortement diminuer la production des centrales hydroélectriques ces prochaines années, selon un rapport publié récemment.

L'avenir s'annonce incertain pour les centrales hydroélectriques au Brésil, et principalement en Amazonie. (Photo d'illustration libre de droits). L'avenir s'annonce incertain pour les centrales hydroélectriques au Brésil, et principalement en Amazonie. (Photo d'illustration libre de droits).

En Amazonie, le changement climatique ne menace pas seulement la végétation. Selon une étude récente publiée par les autorités brésiliennes, les centrales hydroélectriques pourraient, en effet, perdre jusqu’à 40% de leur production dans les prochaines années. En cause : la baisse du volume des pluies. L’éclairage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

