« Le monde en cause » : la Coupe du monde ne remplit pas les hôtels américains

Alors que le secteur espérait un rebond du tourisme à l’occasion de la compétition de football ...
« Le monde en cause » : la Coupe du monde ne remplit pas les hôtels américains

Alors que le secteur espérait un rebond du tourisme à l’occasion de la compétition de football qui sera lancée en juin, les hôteliers peinent à remplir leurs chambres et les tarifs s’affichent à la baisse.

A Miami, la Coupe du monde peine à attirer des touristes. (Photo d'illustration libre de droits). A Miami, la Coupe du monde peine à attirer des touristes. (Photo d'illustration libre de droits).

À quelques semaines de la Coupe du monde de football, le tourisme reste à la traîne aux États-Unis. Des hôtels ont même commencé à brader leurs prix après un pic atteint en début d’année. Le secteur enregistre un nombre décevant de réservations pour cet été, selon le « Courrier international ». Une situation qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la guerre en Iran et un sentiment antiaméricain en hausse. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

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