« Le monde en cause » : l’épidémie d’Ebola inquiète

Une nouvelle épidémie d’Ebola sévit en Afrique. La République démocratique du Congo et l’Ouganda sont touchés avec 139 décès qui pourraient être liés à la maladie et près de 600 cas suspects. Depuis mardi, l’Organisation mondiale de la santé considère cet épisode comme une urgence sanitaire de portée internationale. Il s’agit du deuxième niveau le plus élevé après l’urgence pandémique. L’épidémie actuelle a probablement démarré il y a plusieurs mois selon l’OMS. Les détails d’Alexandre Rossé :

