L’année du changement d’échelle pour l’AJR

Un territoire élargi, un projet repensé

L’arrivée de ces sept nouvelles communes, à savoir Perrefitte, Roches, Eschert, Grandval, Crémines, Corcelles et Elay, implique une réorganisation complète du travail de terrain. Habituée à intervenir jusqu’ici dans 14 communes, l’AJR a dû revoir entièrement sa copie afin de répondre aux exigences de ce nouveau défi ainsi qu’aux besoins d’un public en hausse. Le nombre de jeunes concernés progresse sensiblement, confirmant l’importance de l’enjeu. Pour maintenir une animation cohérente et de qualité, l’association mise donc plus que jamais sur une méthode qui a déjà fait ses preuves par le passé : la proximité.





La mobilité au cœur de l’action

Car oui, aller vers les jeunes reste l’ADN premier de l’AJR. Fidèle à ce crédo, l’animation mobile, développée depuis plus de 15 ans, sera donc encore renforcé par l’associaiton. L’achat d’un véhicule supplémentaire, davantage de matériel et une tournée repensée permettront notamment d’assurer une présence régulière et équitable dans toutes les communes. « Attendre que les jeunes viennent à nous ne suffit plus. Il faut aller les rencontrer là où ils vivent », souligne Pierre-Alain Basso.





Un nouveau local et une équipe renforcée

À côté des deux lieux d’accueil déjà existants à Tramelan et Malleray, l’ouverture nécessaire d’un troisième local est actuellement à l’étude. Il se situera très probablement dans le Cornet, sûrement à Crémines, l’endroit exact restant encore à définir. Pour faire face à ces nombreux nouveaux défis, l’équipe actuelle sera également renforcée par un poste d’animateur ou animatrice socioculturel à 60 %. Enfin, financièrement, l’élargissement du réseau de l'association permet également une augmentation du budget d’environ 80’000 francs, soutenue majoritairement par le Canton de Berne mais aussi par chacune des 21 communes concernées. À tout juste 20 ans, l’AJR prend donc du galon en devenant rien de moins que le plus grand centre d’animation jeunesse du Jura bernois mais sans perdre de vue l’essentiel : évoluer avec et avant tout pour les jeunes. /rme