Léa battue en finale de la Star Academy

La Biennoise s’est fait souffler la victoire de la 13e saison du télé-crochet de TF1 par la Parisienne Ambre samedi soir. Près de 500 personnes ont suivi l’événement depuis le Palais des Congrès à Bienne pour soutenir leur championne.
La Biennoise Léa Doffey n'a pas remporté la finale de la Star Academy. L'annonce de sa défaite à l'émission de télécrochet de TF1, tombée peu après minuit, a été accueillie par un silence de plomb parmi ses plus de 500 fans réunis à Bienne. La candidate suisse âgée de 22 ans a été devancée par la Française Ambre, 18 ans, qui a obtenu 59% des suffrages des votants. Jusqu'au dernier moment, ses fans massés dans un Palais des Congrès à Bienne transformé en fan zone voulaient croire à la victoire de leur idole.
Reportage dans l'ambiance du Palais des Congrès
Le public, qui avait encouragé durant plus de quatre heures Léa Doffey, a quitté très rapidement le foyer du Palais des Congrès où la déception était palpable. Il avait durant toute la soirée manifesté son soutien à la candidate biennoise en brandissant des pancartes avec des inscriptions comme « 100% fan de Léa » ou « Léa notre Suissesse » ou en criant « Léa, Léa ».
L'animation de la soirée à Bienne a été assurée par TF1 qui a permis aux fans de Léa Doffey d'apparaître à l'écran à des moments clés. Caméramen et chauffeur de salle ont fait en sorte que Léa ressente le soutien du public jusqu'à Paris. Et chaque fois que la candidate suisse apparaissait sur l'écran géant, le public scandait son prénom.
Engouement pour Léa Doffey
Léa Doffey, qui a grandi dans la commune germanophone de Bellmund, sur la rive sud du lac de Bienne, a abandonné sa profession d'assistante médicale pour se lancer dans la musique. Sa famille possède des origines portugaises qui ont imprégné dès son enfance sa relation au chant. Présent samedi soir à Bienne, son oncle Pedro s’est montré fier de Léa malgré cette 2e place finale : « Ce n’est pas une défaite, c’est juste le début d’une carrière incroyable ».
Pedro, oncle de Léa : « C’est incroyable de voir autant de monde. »
Depuis le début de son aventure télévisuelle qui a débuté en octobre au château de Dammarie-les-Lys, près de Paris, la personnalité de cette candidate suisse a déclenché un énorme engouement non seulement dans la région biennoise, mais dans tout l'espace francophone. /ATS-msc