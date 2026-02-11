Loi sur l’imposition individuelle : notre débat en direct

Le peuple suisse est appelé à se prononcer le 8 mars prochain sur la loi fédérale sur l’imposition ...
Le peuple suisse est appelé à se prononcer le 8 mars prochain sur la loi fédérale sur l’imposition individuelle. RFJ vous propose un débat en direct de « La Matinale » ce mercredi dès 7h40 afin de mieux cerner les enjeux de cette votation.

La députée suppléante Irène Donzé (PLR) et le conseiller aux Etats Charles Juillard (Le Centre) débattent de la loi sur l’imposition individuelle ce mercredi dans « La Matinale ». (Photomontage : Georges Henz.) La députée suppléante Irène Donzé (PLR) et le conseiller aux Etats Charles Juillard (Le Centre) débattent de la loi sur l’imposition individuelle ce mercredi dans « La Matinale ». (Photomontage : Georges Henz.)

La population suisse se prononcera le 8 mars prochain sur quatre objets fédéraux. La loi sur l’imposition individuelle, contre-projet à l’initiative pour des impôts équitables, veut étendre l’imposition individuelle aux couples mariés. En effet, actuellement, les couples mariés sont imposés conjointement et les personnes en concubinage le sont séparément. Une inégalité qui doit être abolie selon le Parlement qui a adopté le contre-projet du Gouvernement.

Les opposants au texte, dont Le Centre et l’UDC, dénoncent de nouvelles inégalités, notamment pour les couples mariés avec un seul revenu. Certains cantons se sont également positionnés contre le projet de loi en raison de la charge bureaucratique supplémentaire qu’il impliquerait.

Pour vous forger une opinion, « La Matinale » vous propose un débat avec la députée suppléante Irène Donzé (PLR) et le conseiller aux Etats Charles Juillard (Le Centre). /mmi-mlm

Suivez notre débat en direct dès 7h40


 

