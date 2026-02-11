Loi sur l’imposition individuelle : notre débat en direct

La population suisse se prononcera le 8 mars prochain sur quatre objets fédéraux. La loi sur l’imposition individuelle, contre-projet à l’initiative pour des impôts équitables, veut étendre l’imposition individuelle aux couples mariés. En effet, actuellement, les couples mariés sont imposés conjointement et les personnes en concubinage le sont séparément. Une inégalité qui doit être abolie selon le Parlement qui a adopté le contre-projet du Gouvernement.

Les opposants au texte, dont Le Centre et l’UDC, dénoncent de nouvelles inégalités, notamment pour les couples mariés avec un seul revenu. Certains cantons se sont également positionnés contre le projet de loi en raison de la charge bureaucratique supplémentaire qu’il impliquerait.

Pour vous forger une opinion, « La Matinale » vous propose un débat avec la députée suppléante Irène Donzé (PLR) et le conseiller aux Etats Charles Juillard (Le Centre). /mmi-mlm