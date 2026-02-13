Pas de restrictions dans les bars jurassiens pour Carnaval

Les festivités de Carnaval sont sur le point de débuter. Les bars de la région vont faire un carton plein dès ce vendredi soir. La vigilance sera de mise cette année un mois et demi après le drame de Crans-Montana qui a touché le bar « Le Constellation ». Les établissements jurassiens souhaitent avant tout que ce carnaval soit aussi « beau » et « similaire » aux années précédentes. La sécurité reste primordiale selon plusieurs gérants de bars de Bassecourt et Delémont. La majorité d’entre eux n’imposeront toutefois pas de restrictions particulières à la suite de l’incendie.

L’évènement valaisan a « ouvert les yeux » sur les normes de sécurité en vigueur pour ce carnaval. Les gérants seront beaucoup plus vigilants et ont mis sur pied certaines dispositions à l’interne. David Comte du Restaurant du Jura à Bassecourt a, comme d’autres, prévu de former toutes les personnes travaillant dans son établissement aux mesures de sécurité. Des agents de sécurité seront également déployés dans plusieurs bars afin de contrôler l’affluence. Afrim Ramnabaja, propriétaire du Shannon à Delémont, a également fait attention à ne rien mettre d’inflammable à l’intérieur du bar. Il reconnait aussi le travail de l'Établissement cantonal d'assurance (ECA Jura) qui a procédé à de nombreuses vérifications et rendu attentif les établissements à leur responsabilité en cas d’incident.

Les gérants ne veulent toutefois pas « faire obstacle à la fête » et ne pas tomber dans « la psychose », comme le souligne plusieurs d'entre eux. Ils souhaitent que les adeptes de Carnaval puissent pleinement profiter de la manifestation. /fwo