Le MJAH sort de ses murs et tisse des liens

Les objets proviennent des commerçants, des collaborateurs du musée ou de particuliers. Chaque pièce est présentée sur un socle, avec un QR code qui permet d’en savoir plus sur son histoire. Les objets exposés sortent de leur cadre traditionnel, ce qui a parfois nécessité un traitement spécifique pour la conservation et l’exposition. La directrice du musée ne cache pas sa satisfaction et fierté avec ce projet. « On est super content parce qu’on est allé beaucoup plus loin que l’idée première », se réjouit Nathalie Fleury qui souligne encore que ce projet est durable, adaptable et qu’il fait sens. « Hors-cadre » s’inscrit en effet sur le long terme : les objets pourront être observés pendant environ deux ans, avec la possibilité de les renouveler et d’en proposer des nouveaux.