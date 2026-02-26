Sacré cochon, le prix du porc a chuté

Les perspectives ne sont pas roses, malgré des mesures d’urgence

Avec 140 exploitations détentrices de porcs, le Jura, 13e canton suisse en matière de production porcine, est fortement concerné. Surtout que le canton compte de grandes exploitations récentes dans lesquelles les producteurs ont grandement investi. Une mesure urgente a été prise mi-février pour tenter de rééquilibrer le marché : « Un prélèvement est fait sur les porcs abattus pour alimenter un fonds qui sera utilisé pour exporter de la viande de porc de manière à désengorger le marché », explique Vincent Boillat. « Et ces prochains mois, suisseporcs pourrait décider d’une contribution versée aux exploitations qui cessent l’élevage de porcs. Le but est de réduire le cheptel de porcs suisses ». Malgré cela, les perspectives ne sont pas bonnes : « A court terme, j’ai quelques doutes. Des stocks congelés ont été faits, il faudra les écouler avant d’envisager des hausses de prix », estime le vice-président d’AgriJura et éleveur de porcs Bio à Courtemelon. /mmi