Brigandage spectaculaire à Courchavon 

Une usine de Courchavon a été la cible d’un brigandage jeudi matin. Deux hommes armés ont braqué l’entreprise en question vers 9h. Ils n’ont apparemment pas emporté de butin, mais ont incendié deux véhicules accolés au bâtiment, selon un communiqué transmis par la police cantonale jurassienne. Un départ de feu a aussi été constaté dans l’entreprise. Personne n’a été blessé, mais des employés ont été fortement choqués et pris en charge par le service ambulancier et le Care Team.

Un important dispositif a été mis en place, en collaboration avec les polices cantonale, municipale et militaires, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ainsi que la police et la gendarmerie françaises. Les pompiers sont aussi intervenus sur place. Une enquête a été ouverte par le Ministère public. Les auteurs n’ont, pour l’heure, pas été interpellés. Selon nos informations, des barrages ont été dressés sur plusieurs axes routiers.

La police lance un appel à témoins. Toute personne ayant constaté un comportement suspect dans cette zone ou disposant d’informations est priée de prendre contact avec les forces de l’ordre au 032 420 65 65. /comm-ncp-alr