Brigandage spectaculaire à Courchavon 

Deux hommes armés ont braqué une usine du village ajoulot jeudi matin. Ils ont également mis ...
Brigandage spectaculaire à Courchavon 

Deux hommes armés ont braqué une usine du village ajoulot jeudi matin. Ils ont également mis le feu à deux véhicules accolés au bâtiment. 

Une importante fumée s'est dégagée du sinistre. (Photo : Auditeur reporter).  Une importante fumée s'est dégagée du sinistre. (Photo : Auditeur reporter). 

Une usine de Courchavon a été la cible d’un brigandage jeudi matin. Deux hommes armés ont braqué l’entreprise en question vers 9h. Ils n’ont apparemment pas emporté de butin, mais ont incendié deux véhicules accolés au bâtiment, selon un communiqué transmis par la police cantonale jurassienne. Un départ de feu a aussi été constaté dans l’entreprise. Personne n’a été blessé, mais des employés ont été fortement choqués et pris en charge par le service ambulancier et le Care Team.

Un important dispositif a été mis en place, en collaboration avec les polices cantonale, municipale et militaires, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ainsi que la police et la gendarmerie françaises. Les pompiers sont aussi intervenus sur place. Une enquête a été ouverte par le Ministère public. Les auteurs n’ont, pour l’heure, pas été interpellés. Selon nos informations, des barrages ont été dressés sur plusieurs axes routiers.

La police lance un appel à témoins. Toute personne ayant constaté un comportement suspect dans cette zone ou disposant d’informations est priée de prendre contact avec les forces de l’ordre au 032 420 65 65. /comm-ncp-alr


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un premier salon de la périnatalité dans le Jura

Un premier salon de la périnatalité dans le Jura

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 10:02

Le taux de chômage en légère baisse dans le Jura

Le taux de chômage en légère baisse dans le Jura

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:37

Crédit bernois pour le ceff Artisanat à Moutier

Crédit bernois pour le ceff Artisanat à Moutier

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 07:45

Jura & Trois-Lacs franchit le cap des 900’000 nuitées en 2025

Jura & Trois-Lacs franchit le cap des 900’000 nuitées en 2025

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 17:27

Articles les plus lus

Table ronde : la place de l’IA dans la formation

Table ronde : la place de l’IA dans la formation

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 16:36

Jura & Trois-Lacs franchit le cap des 900’000 nuitées en 2025

Jura & Trois-Lacs franchit le cap des 900’000 nuitées en 2025

Région    Actualisé le 04.03.2026 - 17:27

Crédit bernois pour le ceff Artisanat à Moutier

Crédit bernois pour le ceff Artisanat à Moutier

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 07:45

Le taux de chômage en légère baisse dans le Jura

Le taux de chômage en légère baisse dans le Jura

Région    Actualisé le 05.03.2026 - 09:37