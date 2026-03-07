Un motard grièvement blessé dans un accident à Moutier

La Rega a dû intervenir ce samedi, vers 11h40, à Moutier à la suite d’un accident entre une moto et un convoi agricole. Le conducteur du deux-roues a percuté l’arrière de la remorque d’un tracteur. Les faits se sont déroulés à l’intersection entre la rue Industrielle et la rue du Clos, alors que le convoi agricole qui circulait en direction de Court s’est arrêté pour les besoins du trafic. Le conducteur de la moto n’a pas pu éviter la collision. Il a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital en hélicoptère. Sa passagère qui a été choquée a fait l’objet d’un contrôle sur place. Outre la Rega, deux ambulances, le SMUR, le Care Team et la police cantonale jurassienne ont été envoyés sur les lieux. Le CRISM, le Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Moutier, se trouvait fortuitement sur place et a procédé à la sécurisation des lieux. La route a été fermée pendant deux heures et une déviation a été mise en place. /comm-fco-rme

