Accident sur l’A16 sans gravité

Un accident de la circulation s’est produit vers 00h50 dans la nuit de samedi à dimanche. Une automobiliste circulait sur l’autoroute A16 de Glovelier en direction de Delémont. Elle a heurté la bordure droite à l’entrée de la galerie de Develier pour une raison que l’enquête devra déterminer, indique un communiqué de la police cantonale transmis samedi matin. Suite au choc, le véhicule endommagé s’est immobilisé et a perturbé le trafic pendant environ une heure. Aucun blessé n’est à déplorer. Un dépanneur a dû prendre en charge le véhicule accidenté. Une patrouille de la gendarmerie jurassienne s’est rendue sur place pour sécuriser les lieux et procéder aux constats d’usage. /comm-ech