« Rendez-vous sport » : HCA Academy

Le HC Ajoie cravache encore dans son play-out de National League de hockey sur glace mais, du côté de la relève, la saison est terminée. Tristan Vauclair, responsable technique de la HCA Academy, était ce lundi l’invité de « La Matinale » pour dresser le bilan. Les U16 élites ont terminé 4es du championnat ce week-end, les U18 top, champions romands et 2es suisses, ont manqué la promotion de peu. « L’objectif était que nos U18 montent en élites, ça fait deux années de suite qu’on court pour avoir cette promotion. On est quand même très contents des joueurs et du staff. On est à deux points de GCK, une équipe qui a beaucoup plus de moyens que nous », tempère Tristan Vauclair. La promotion de l’équipe restera un objectif la saison prochaine : « Une équipe U18 élites nous permettrait de garder facilement nos joueurs », assure l’Ajoulot. Alors que plusieurs jeunes purs produits de la formation du HC Ajoie ont signé leur premier contrat pro récemment, Lorin Froidevaux et Titouan Girardin notamment, Tristan Vauclair évoque le principal axe de progression de la relève jurassienne : « Il faut qu’on contacte les politiciens cantonaux pour offrir aux jeunes la possibilité d’avoir un maximum de temps libre. Les joueurs doivent travailler les qualités techniques et avoir du temps pour les travailler. Le plus gros facteur limitant, c’est notre système sport-études 2, après l’école obligatoire ». /mmi