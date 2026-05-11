Les mâts du nouvel éclairage du FC Rebeuvelier sont en place

Un hélicoptère est venu lundi pour parachever l’installation du nouvel éclairage du terrain ...
Les mâts du nouvel éclairage du FC Rebeuvelier sont en place

Un hélicoptère est venu lundi pour parachever l’installation du nouvel éclairage du terrain de football.

Le FC Rebeuvelier aura désormais un nouvel éclairage sur une pelouse assainie. Un hélicoptère est venu sur place lundi pour parachever l’installation du nouvel éclairage du terrain de football. Les six nouveaux mâts ont ainsi été mis en place en l’espace de 20 minutes, selon le président du FCR Benoît Conus. Cette opération s’est inscrite dans le cadre des travaux menés par le club de 4e ligue. La pelouse a été refaite ce printemps, avec notamment la mise en place d’un drainage. Le chantier a couté entre 40 et 50'000 francs de moins que les 300'000 francs prévus. Une campagne de financement a, par ailleurs, permis de récolter 10'000 francs pour compléter le budget de 135'000 francs destinés au nouvel éclairage. Le FC Rebeuvelier pourra rejouer à domicile à partir du week-end du 23-24, a confié Benoît Conus à RFJ. /emu

Un hélicoptère a été mobilisé pour installer les mâts. (Photo : FC Rebeuvelier) Un hélicoptère a été mobilisé pour installer les mâts. (Photo : FC Rebeuvelier)


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