Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Un incendie s’est déclaré mardi à Porrentruy dans la buanderie d’un immeuble à cause d’un sèche-linge ...
Incendie maîtrisé dans un immeuble à Porrentruy

Un incendie s’est déclaré mardi à Porrentruy dans la buanderie d’un immeuble à cause d’un sèche-linge défectueux, provoquant de la fumée. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu et des habitants ont été contrôlés par les secours.

Une quinzaine de pompiers du centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy, avec quatre véhicules, sont intervenus rapidement et ont maîtrisé le feu. Une quinzaine de pompiers du centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy, avec quatre véhicules, sont intervenus rapidement et ont maîtrisé le feu.

Un incendie s’est déclaré mardi mardi vers 11h40 dans la buanderie d’un immeuble situé rue du Creugenat à Porrentruy. Selon le communiqué de la police municipale de Porrentruy, la cause serait liée à un problème technique au niveau d'un sèche-linge à air électrique, entraînant un dégagement de fumée dans le sous-sol. Une quinzaine de pompiers du centre de renforts d'incendie et de secours de Porrentruy (CRISP), avec quatre véhicules, sont intervenus rapidement et ont maîtrisé le feu, puis ventilé les locaux. Plusieurs véhicules de secours ont été mobilisés pour contrôler l’état de santé de quelques habitants incommodés par la fumée. La police municipale était également sur place. La rue a été fermée à la circulation pendant environ une heure. /comm-aca


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