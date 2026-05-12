« La p’tite phrase » - Le druide et la potion

« A partir du moment où on s’investit dans une fonction comme celle-ci, on a envie d’aller jusqu’au bout. »

Randoald Dessarzin a vécu son dernier match comme coach samedi dernier sur le banc de Pully Lausanne. L’emblématique entraîneur du BC Boncourt (1993-2007) aura coaché durant trois décennies à Boncourt, Dijon, Lugano, Lausann, Pully et pour la Côte d’Ivoire. Cyprien Lovis lui consacre « La p’tite phrase » (mardi, 8h20 sur RFJ), à partir d’un propos qu’il avait tenu en direct sur Fréquence Jura au soir du 31 mars 1998, alors que le BCB venait d’être promu en Ligue A.