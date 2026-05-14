Sans bénévoles, la Fête Fédérale de Musique à Bienne serait impensable

La 35e Fête Fédérale de Musique bat son plein dans la cité seelandaise. Au programme, quatre jours de fête, de concours et de concerts à Bienne. La ville accueille plus de 530 fanfares, harmonies et brass bands durant ce weekend de l'Ascension pour la plus grande manifestation de musique de ce genre au monde. Un événement d'une telle ampleur nécessite 2’400 bénévoles pour assurer son bon déroulement. Parmi eux, Michel Caccivio, 64 ans, s'occupe de la coordination et de l'organisation de la scène du Nebia. Il se dit impressionné par le travail accompli et le soutien populaire.