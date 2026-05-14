Sans bénévoles, la Fête Fédérale de Musique à Bienne serait impensable

Derrière les pupitres et les estrades, ils sont plus de 2’400 à œuvrer dans l'ombre pour que ...
Sans bénévoles, la Fête Fédérale de Musique à Bienne serait impensable

Derrière les pupitres et les estrades, ils sont plus de 2’400 à œuvrer dans l'ombre pour que la fête soit belle. Sans eux, pas de Fête Fédérale de Musique. Rencontre avec Michel Caccivio, l'un de ceux qui donnent de leur temps pour que 22’000 musiciens puissent jouer à Bienne pour cette 35e édition.

La Fête Fédérale de Musique a besoin de 2'400 bénévoles pour assurer le bon déroulement de l’événement, qui accueille plus d 22'000 musicien et 200'000 visiteurs (Photo d'illustration). La Fête Fédérale de Musique a besoin de 2'400 bénévoles pour assurer le bon déroulement de l’événement, qui accueille plus d 22'000 musicien et 200'000 visiteurs (Photo d'illustration).

La 35e Fête Fédérale de Musique bat son plein dans la cité seelandaise. Au programme, quatre jours de fête, de concours et de concerts à Bienne. La ville accueille plus de 530 fanfares, harmonies et brass bands durant ce weekend de l'Ascension pour la plus grande manifestation de musique de ce genre au monde. Un événement d'une telle ampleur nécessite 2’400 bénévoles pour assurer son bon déroulement. Parmi eux, Michel Caccivio, 64 ans, s'occupe de la coordination et de l'organisation de la scène du Nebia. Il se dit impressionné par le travail accompli et le soutien populaire.

Michel Caccivio : « On n’a jamais trop de monde, mais on est quand même content du soutein de la population ».

Ecouter le son

Et si l'engouement est au rendez-vous, organiser une telle fête en seulement 15 mois, après le retrait surprise d'Interlaken, n'a pas été une mince affaire, sans compter que plus de 200'000 visiteurs sont attendus à Bienne. Toutefois, ça n’a pas gêné l’entrain et la motivation de Michel Caccivio à s'engager bénévolement pour cet événement.

Michel Caccivio : « J'essaye de redonner quelque chose pour ce que j'ai pu vivre en tant que musicien ».

Ecouter le son

Les festivités se poursuivent jusqu'à dimanche./tbu-ehe


 

Actualités suivantes

Une nouvelle cuvée pour le JURAAIRTOUR

Une nouvelle cuvée pour le JURAAIRTOUR

Région    Actualisé le 14.05.2026 - 16:25

Un accent prévôtois pour l’Université populaire jurassienne

Un accent prévôtois pour l’Université populaire jurassienne

Région    Actualisé le 14.05.2026 - 13:00

La Fête fédérale de musique à Bienne : une première pour la fanfare de Lajoux

La Fête fédérale de musique à Bienne : une première pour la fanfare de Lajoux

Région    Actualisé le 14.05.2026 - 10:30

Addiction Jura ouvre ses portes

Addiction Jura ouvre ses portes

Région    Actualisé le 13.05.2026 - 17:40

Articles les plus lus