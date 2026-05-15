Des animaux bénis par l’évêque pour la St-Fromond

La fête de St-Fromond rencontre toujours autant de succès. Ils étaient quelques centaines à faire le déplacement vendredi matin à Bonfol pour recevoir les bénédictions de l’évêque Mgr Félix Gmür, présent pour cette célébration.
Ils sont venus par centaines venir faire bénir leurs animaux. A Bonfol, les célébrations de la St-Fromond se sont tenues ce vendredi matin. L'évêque du diocèse de Bâle, Mgr Félix Gmur, présidait pour la première fois à la cérémonie religieuse qui a lieu chaque année au lendemain de l’Ascension.
Après la messe du matin qui a lieu dans l’église du village, la longue procession de fidèles s'est rendue jusqu'à la chapelle de St-Fromond située dans la forêt. En chemin, un premier arrêt s’est opéré aux alentours de la statue du saint. Après ce moment de recueillement, la foule est repartie direction la lisière de la forêt. Avant de s’aventurer dans les bois, la traditionnelle envolée de pigeons a fait le bonheur des petits et grands. Enfin, le moment des bénédictions bovines, félines et même camélides s’est ouvert. Des vaches, des chevaux, des chiens, des tortues et même un alpaga étaient de la partie. Sa propriétaire, Amélie Vallat-Flückiger de Courcelon est venue avec son jeune camélidé pour recevoir la bénédiction de l’évêque.
Le reportage de Noëlie Jeannerat.
Mgr Félix Gmür, évêque du diocèse de Bâle, assistait pour la première fois aux festivités. Une invitation qu’il n’a pas hésité à accepter, nous confiant les raisons : « j’aime la nature, les animaux, la création et que je crois que c’est très important que les gens sachent qu’il est important de protéger l’environnement ».
Mgr Félix Gmür : « St-Fromond nous enseigne de vivre en union avec la nature. »
St-Fromond, ermite du VIIe siècle, est vénéré par les populations jurassiennes et alsaciennes depuis au moins 500 ans. /nje