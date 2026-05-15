Des animaux bénis par l’évêque pour la St-Fromond

Ils sont venus par centaines venir faire bénir leurs animaux. A Bonfol, les célébrations de la St-Fromond se sont tenues ce vendredi matin. L'évêque du diocèse de Bâle, Mgr Félix Gmur, présidait pour la première fois à la cérémonie religieuse qui a lieu chaque année au lendemain de l’Ascension.

Après la messe du matin qui a lieu dans l’église du village, la longue procession de fidèles s'est rendue jusqu'à la chapelle de St-Fromond située dans la forêt. En chemin, un premier arrêt s’est opéré aux alentours de la statue du saint. Après ce moment de recueillement, la foule est repartie direction la lisière de la forêt. Avant de s’aventurer dans les bois, la traditionnelle envolée de pigeons a fait le bonheur des petits et grands. Enfin, le moment des bénédictions bovines, félines et même camélides s’est ouvert. Des vaches, des chevaux, des chiens, des tortues et même un alpaga étaient de la partie. Sa propriétaire, Amélie Vallat-Flückiger de Courcelon est venue avec son jeune camélidé pour recevoir la bénédiction de l’évêque.