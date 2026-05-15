Une vague de cambriolages à Alle

La commune d’Alle a été visée par des cambriolages dans la nuit de mardi à mercredi. La police cantonale jurassienne confirme que quatre commerces ont été ciblés. La bijouterie Au P’tit Joyau a fait l’objet d’un cambriolage ainsi que trois restaurants, l’Helvetia, le Cheval-Blanc, et l’Ange Bar. Selon nos informations, ce dernier établissement public n’a été victime que d’une tentative puisque les malfrats n’ont pas pu entrer. Le ou les malfrats n'ont rien dérobé au Cheval-Blanc. Le montant de l’ensemble des préjudices n’a pas encore été établi mais il pourrait s’avérer important pour la bijouterie Au P’tit Joyau, selon son exploitant. Gabriel Mamie l’évalue à environ 150'000 francs. L’homme indique que le ou les auteurs ont mis la main sur 25 casiers de bagues en argent, soit 1'000 pièces. Les malfrats ont également dérobé des chaînettes en argent, des chaînettes en plaqué or, des bracelets en argent, etc… Gabriel Mamie souligne qu’il est assuré et précise que les auteurs ont forcé trois portes et ont dévié la sonnette d’entrée vers le plafond pour s’introduire en silence dans son commerce. « J’ai découvert mercredi matin que le magasin avait été cambriolé », affirme l’exploitant de la bijouterie.