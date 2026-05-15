Une vague de cambriolages à Alle

Quatre commerces – une bijouterie et trois restaurants – ont été la cible de vols ou de tentative ...
Une vague de cambriolages à Alle

Quatre commerces – une bijouterie et trois restaurants – ont été la cible de vols ou de tentative de vols dans la nuit de mardi à mercredi à Alle.

La commune d’Alle a été visée par des cambriolages dans la nuit de mardi à mercredi. La police cantonale jurassienne confirme que quatre commerces ont été ciblés. La bijouterie Au P’tit Joyau a fait l’objet d’un cambriolage ainsi que trois restaurants, l’Helvetia, le Cheval-Blanc, et l’Ange Bar. Selon nos informations, ce dernier établissement public n’a été victime que d’une tentative puisque les malfrats n’ont pas pu entrer. Le ou les malfrats n'ont rien dérobé au Cheval-Blanc. Le montant de l’ensemble des préjudices n’a pas encore été établi mais il pourrait s’avérer important pour la bijouterie Au P’tit Joyau, selon son exploitant. Gabriel Mamie l’évalue à environ 150'000 francs. L’homme indique que le ou les auteurs ont mis la main sur 25 casiers de bagues en argent, soit 1'000 pièces. Les malfrats ont également dérobé des chaînettes en argent, des chaînettes en plaqué or, des bracelets en argent, etc… Gabriel Mamie souligne qu’il est assuré et précise que les auteurs ont forcé trois portes et ont dévié la sonnette d’entrée vers le plafond pour s’introduire en silence dans son commerce. « J’ai découvert mercredi matin que le magasin avait été cambriolé », affirme l’exploitant de la bijouterie.

Gabriel Mamie : « Notre magasin est ouvert depuis 24 ans et on n’a jamais eu de cambriolage aussi grand. »

Ecouter le son

Sur les trois restaurants qui ont également été visés, les préjudices ne sont pas encore connus de manière complète. L’Ange Bar - qui n’a fait l’objet que d’une tentative de cambriolage - ne déplore qu’une porte-fenêtre endommagée. Rien n’a été dérobé à l’Helvetia. La police scientifique s’est rendue sur les lieux des délits commis dans la nuit de mardi à mercredi à Alle, a précisé le chef de la police judiciaire, Sébastien Frund. Elle a procédé aux constats techniques et a analysé les traces relevées sur place. Sébastien Frund part du principe que les quatre cambriolages sont liés. /fco


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