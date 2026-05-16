Accident dans le tunnel du Mont-Russelin

Le tunnel entre Delémont et St-Ursanne est fermé depuis 11h40 ce samedi. Un accident impliquant ...
Accident dans le tunnel du Mont-Russelin

Le tunnel entre Delémont et St-Ursanne est fermé depuis 11h40 ce samedi. Un accident impliquant trois véhicules a fait trois blessés dans la matinée. La réouverture de la route est prévue vers 13h30.

Un accident de voiture causant trois blessé s'est produit dans le tunnel du Mont-Russelin.  Un accident de voiture causant trois blessé s'est produit dans le tunnel du Mont-Russelin. 

Le tunnel du Mont-Russelin a été fermé ce samedi après un accident survenu en fin de matinée. Trois véhicules ont été impliqués et trois personnes ont été blessées. La réouverture du tunnel entre Delémont et St-Ursanne est prévue à 13h30 selon la police cantonale /com-age. 


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