Le tunnel du Mont-Russelin a été fermé ce samedi après un accident survenu en fin de matinée. Trois véhicules ont été impliqués et trois personnes ont été blessées. La réouverture du tunnel entre Delémont et St-Ursanne est prévue à 13h30 selon la police cantonale /com-age.
Accident dans le tunnel du Mont-Russelin
Le tunnel entre Delémont et St-Ursanne est fermé depuis 11h40 ce samedi. Un accident impliquant ...
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